Gildone, scontro frontale sulla SP 162: estratto un ferito dalle lamiere

Poco dopo le 19 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta sulla SP 162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di uno dei mezzi è stato estratto dall’abitacolo mediante l’utilizzo di pinze e cesoie idrauliche a batteria.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso.