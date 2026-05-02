Facciolla (Pd), 'sequestri illegittimi di Israele contro la Flotilla'

“Sono ore di grande preoccupazione non solo per la salvaguardia delle vite e del trattamento delle persone sequestrate da Israele, ma anche in relazione alla circostanza che Israele non sta riconoscendo e tutelando in alcun modo il diritto internazionale”.

Così oggi a Termoli il consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, intervenendo alla conferenza con il parlamentare Arturo Scotto sulla Flotilla.

“Lo sta facendo ponendo in essere dei sequestri che sono totalmente illegittimi in acque internazionali – aggiunge Facciolla –. Si sta avvicinando ormai sino alle coste dell’Europa, perché Grecia è Europa, e lo sta facendo beneficiando, se vogliamo, anche di un atteggiamento non di adeguata resistenza e non di adeguata protesta sia dell’Europa che del Governo italiano e questo va davvero molto male. Ci stiamo abituando ad atti insultivi e, se vogliamo, a comportamenti scellerati da un punto di vista istituzionale e della garanzia dei diritti umani e nessuno reclama”.