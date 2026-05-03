Montenero di Bisaccia, il Tar riammette le liste escluse: torna la sfida a tre

CAMPOBASSO – Colpo di scena nelle elezioni comunali di Montenero di Bisaccia: il Tar Molise ha accolto il ricorso e disposto la riammissione delle liste che erano state escluse dalla competizione elettorale prevista per il 24 e 25 maggio.

Si tratta delle formazioni che sostengono i candidati sindaco Nicola Travaglini e Gaetano De Risio, inizialmente estromesse dalla Sottocommissione elettorale perché presentate oltre il termine fissato alle ore 12 di sabato 25 aprile. In una prima fase, era rimasta in corsa soltanto la lista della sindaca uscente Simona Contucci.

La decisione del Tribunale amministrativo regionale, resa nota nelle ultime ore, ribalta dunque il quadro iniziale. Determinante è stata la linea difensiva dei legali Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fioroni, che hanno sostenuto come i delegati fossero presenti già dalle 11.30 per la consegna della documentazione e che il lieve ritardo fosse dovuto a difficoltà operative degli uffici comunali.

Con la riammissione delle liste, a Montenero di Bisaccia si riapre la partita elettorale: la corsa alla guida del Comune torna infatti a essere a tre.