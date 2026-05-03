Olympia travolgente: 6-1 al Forum e playoff nel mirino

La Gloriosa Olympia chiude il campionato di Eccellenza molisana con una vittoria scintillante, imponendosi con un netto 6-1 sul campo del Forum, condannato cosÃ¬ alla retrocessione in Promozione. La societÃ Olympia, con grande sportivitÃ , augura agli avversari un pronto ritorno nella massima categoria regionale.
Lâ€™avvio di gara non Ã¨ dei piÃ¹ brillanti per i ragazzi di mister Farroco, che partono contratti e vanno inizialmente in svantaggio. La reazione, perÃ², Ã¨ immediata e carica di carattere: Bainotto firma il gol del pareggio, prima che il bomber Brunetti A. ribalti il risultato portando avanti i suoi. Nel finale di primo tempo arriva anche il tris, ancora con Bainotto, che indirizza definitivamente la gara.
Nella ripresa il copione non cambia. Lâ€™Olympia continua a dominare il gioco e ad andare a segno con Di Ciocco e Coppola, prima della definitiva chiusura firmata ancora da Brunetti A., autore di una prestazione da protagonista.
Una partita senza storia, che certifica lâ€™ottimo stato di forma della squadra, capace di esprimere un gioco brillante, divertente e altamente produttivo in fase offensiva.
Lâ€™Olympia conclude cosÃ¬ il suo campionato al quarto posto, a un solo punto dallâ€™Aurora Alto Casertano, prossimo avversario nei playoff. La sfida Ã¨ in programma domenica a Pietramelara e si preannuncia equilibrata e spettacolare.
In casa Olympia câ€™Ã¨ fiducia: dopo un breve periodo di rallentamento, la squadra Ã¨ tornata a esprimersi su livelli altissimi. Contro una delle formazioni piÃ¹ in forma del momento servirÃ una grande prestazione, ma le premesse fanno pensare a una sfida tutta da vivere.