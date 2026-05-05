ANCI Molise: “Sanità regionale, piano 2026-2028 inaccettabile. Penalizzate le aree interne”

Continua la storia infinita per la sanità regionale, i commissari ad acta per la sanità del Molise hanno adottato il Programma operativo 2026-2028 in prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. l documento recepisce le indicazioni e le prescrizioni vincolanti, fornite dai Ministeri affiancanti della Salute ed Economia, a quello adottato dalla Struttura commissariale lo scorso 26 febbraio. Confermati i timori sui tagli: prevista la chiusura di un reparto di Emodinamica e di un Punto Nascita.

Per quanto riguarda la rete ospedaliera e quella dell’emergenza-urgenza, l’ospedale di Campobasso è individuato come Dea di primo livello e Hub regionale, mentre quelli di Isernia e di Termoli sono classificati Spoke con annessi servizi di Pronto soccorso. L’ospedale di Agnone, attualmente classificato presidio di zona disagiata, sarà convertito in ospedale di comunità. nuovo colpo inferto ai territori interni della Regione Molise. Il tutto dopo il duro colpo inferto ai territori interni della Regione Molise con il Decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 14/01/2026, dal 1° aprile 2026 sul nuovo assetto della continuità assistenziale con un modello organizzativo che ha ridotto le sedi operative della rete in vigore da 44 a sole 16. Dopo le recenti disavventure metereologiche idriche e nevose, che hanno portato allo stato di emergenza su tutto il territorio regionale, il dissesto idrogeologico ha causato danni ingenti alle infrastrutture stradali.

I percorsi per raggiungere i presidi sanitari previsti sono troppo lunghi, accidentati e a volte anche insidiosi, impedendo un tempestivo soccorso sanitario, negando così il diritto primario alla salute. Il Programma operativo è inaccettabile per tutta la comunità molisana, ma maggiormente per le aree interne, e non ha tenuto conto della richiesta fatta in precedenza da ANCI Molise di sentire e accogliere le istanze del territorio.

L’art. 32 della Costituzione Italiano è stato duramente calpestato nel nostro Molise, oltre alla dignità di ogni cittadino.