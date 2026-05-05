Santa Croce di Magliano: il 13 e 14 giugno i concerti di Eugenio Bennato e Sud Sound System

Due grandi nomi della musica italiana arrivano a Santa Croce di Magliano per la festa di Sant'Antonio. La zona belvedere del paese ospiterà il 13 giugno Eugenio Bennato e la sera successiva, 14 giugno, i Sud Sound System. Entrambi gli eventi saranno con ingresso gratuito.

SUD SOUND SYSTEM - I Sud Sound System sono tra i gruppi musicali italiani più longevi e all'avanguardia del panorama musicale. Attivo dal 1989, il sound system originario del Salento è noto per combinare ritmi giamaicani alle sonorità locali. Considerati pionieri del raggamuffin italiano, continuano a produrre musica con il loro inconfondibile dialetto salentino unito a ballate come pizzica e tarantella, portando la cultura popolare in musica in giro per il mondo. Il gruppo musicale fa il suo esordio nel 1989, ma nasce molto prima, tra i banchi di scuola dell'istituto tecnico industriale "Enrico Fermi" di Lecce. Proprio qui, infatti, si incontrano i fondatori della band. La loro prima esibizione è nel centro sociale Leoncavallo, ma la loro musica nasce ancora prima, a Bologna, dove risiede ai tempi dell'università la maggior parte del gruppo. Proprio qui il gruppo musicale compone la sua prima musica, a partire dal brano T'à sciuta bona. Il successo cresce nel 1996 con l'uscita del disco Comu na petra. Si affermano nel tempo sia in Italia che all'estero.

EUGENIO BENNATO - Eugenio Bennato è nato a Napoli il 16 marzo 1948. Cresciuto con una grande passione per la musica, condivisa con i fratelli Edoardo e Giorgio, è stato tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare nel 1969. Più tardi, nel 1976, ha fondato anche i Musicanova insieme a Carlo D'Angiò. Entrambe le formazioni riescono negli anni Settanta a diventare delle colonne del neapolitan power, ovvero quel movimento che diede vita a una nuova scuola napoletana unendo gli elementi della tradizione con quelli dei più svariati generi musicali, provenienti da ogni angolo del globo. Oltre che con le varie formazioni dialettali, Eugenio si è messo in luce anche come autore di colonne sonore. Alla ribalta nazionale da solista è invece salito nel 1986 con il brano Sole sole. Nel 1990 prende parte al Festival di Sanremo insieme a un altro grande nome della scuola napoletana, Tony Esposito, presentando il brano Novecento aufwiedersehen. Fonda nel 1998 il movimento Taranta Power, per cercare di promuovere la taranta, musica tradizionale del Sud Italia, attraverso non solo la musica, ma anche il cinema e il teatro. Torna sul palco di Sanremo, dopo una serie di importanti esperienze internazionali, nel 2008 con il brano Grande Sud, arrivando al decimo posto. Oggi Eugenio Bennato continua a essere uno dei cantautori italiani più apprezzati in Italia e nel mondo, oltre che un autentico portavoce della cultura del meridione italiano. Reduce nel 2025 da una serie di date in giro per il mondo, è stato anche uno dei protagonisti del docufilm Sono solo canzonette, dedicato al fratello Edoardo.