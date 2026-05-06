Cybersicurezza: firmato accordo tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Guardia di Finanza contro le minacce informatiche

Ãˆ stato siglato lâ€™accordo di collaborazione tra lâ€™Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Guardia di finanza in materia di cybersicurezza. Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di rafforzare lâ€™efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le competenze e le capacitÃ delle due istituzioni.

Lâ€™accordo â€“ sottoscritto dallâ€™Amministratore delegato di IPZS, Michele Sciscioli, e dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore â€“ prevede lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle rispettive Istituzioni, anche attraverso la definizione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cybersecurity.

Lâ€™intesa prevede la condivisione di report informativi relativi a tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber. Ãˆ altresÃ¬ prevista la partecipazione di rappresentanti di ciascuna Istituzione alle attivitÃ formative e agli eventi di reciproco interesse, finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche in materia di evoluzione dei rischi informatici e delle connesse attivitÃ di difesa.