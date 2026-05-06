Il coro “San Salvo Incanto” terzo al concorso internazionale “Chorus Inside Sicily 2026”

Il coro “San Salvo Incanto” conquista il terzo posto al concorso internazionale “Chorus Inside Sicily 2026”. A renderlo noto è il Comune di San Salvo, che ha espresso le proprie congratulazioni ai coristi per il prestigioso risultato ottenuto.

Il risultato è stato ottenuto insieme al coro “Emozioni Antiche” di Casalbordino e Torino di Sangro, sotto la direzione della maestra Loredana Miscia e con l’accompagnamento della fisarmonicista Marilena Lucci. Come riportato nella nota diffusa dall’Amministrazione comunale, dal 1° al 5 maggio i coristi hanno rappresentato San Salvo in Sicilia partecipando alle iniziative del concorso. Il 3 maggio si sono esibiti a Tindari, frazione di Patti (ME), nella Basilica Pontificia, con un repertorio di canti sacri, mentre il 4 maggio a Palermo hanno proposto canti folcloristici legati alle tradizioni del territorio.

Nel comunicato il Sindaco e l’Amministrazione comunale sottolineano che il traguardo raggiunto «testimonia il valore artistico e umano del coro, nonché il ruolo fondamentale della musica come strumento di condivisione, identità e promozione culturale». Il Comune ha inoltre rivolto un ringraziamento ai componenti del coro, alla direttrice e ai musicisti «per aver portato alto il nome della città di San Salvo».