Schianto frontale a Bologna, coinvolta una 24enne di Agnone: è grave

Una studentessa universitaria di Agnone Martina Labbate è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Granarolo, nel Bolognese.

La giovane, 24 anni, laureata in Scienze biologiche, aveva conseguito la triennale,viaggiava insieme al fidanzato quando l’auto su cui si trovavano si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Le sue condizioni sono critiche: è stata sottoposta a un intervento chirurgico e si trova attualmente in rianimazione

Nello schianto ha perso la vita Mariam Aqsa, 25 anni, che viaggiava in direzione opposta a bordo di una Opel Meriva insieme alla sorella di 24 anni, anche lei ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato intorno alle 23.40 lungo la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”. Le due sorelle stavano rientrando a Budrio, in provincia di Bologna, dopo aver terminato il turno di lavoro all’Interporto. I due fidanzati, invece, viaggiavano su una Mercedes GLA quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato il violento impatto frontale.

Il fidanzato della giovane molisana, 30 anni, è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Maggiore ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, lo scontro – avvenuto all’altezza di Progeo, nel territorio di Granarolo – è stato particolarmente violento, tanto da scaraventare i veicoli a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un imponente dispiegamento di mezzi, tra cui quattro ambulanze e due auto mediche. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere.

Da una prima ricostruzione, la coppia di fidanzati, residente a Cavezzo, nel Modenese, stava rientrando dal Molise dove aveva trascorso alcuni giorni di vacanza..

Altomolise.net e la comunità agnonese augura a Martina una pronta guarigione e va un abbraccio a tutta la famiglia

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