“Una rosa per la vita” Per la Festa della Mamma, AIDO in piazza per promuovere la donazione

L’AIDO Provinciale di Isernia celebra la Festa della Mamma promuovendo la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule In occasione della Festa della Mamma, in programma domenica 10 maggio 2026, l’AIDO - l’iniziativa “La Giornata della Rosa”, una campagna di sensibilizzazione dedicata alla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere la cittadinanza su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Ogni anno, infatti, migliaia di persone riescono a salvarsi grazie ad un trapianto, ma le liste d’attesa restano ancora molto lunghe: sono circa 8.000 le persone che attendono un organo compatibile e, purtroppo, non tutte riescono ad arrivare al trapianto. La donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte rappresenta un gesto di straordinaria responsabilità civile e solidarietà, capace di offrire una nuova possibilità di vita a chi non dispone di altre cure o alternative terapeutiche.

Nel corso della manifestazione, i volontari dell’AIDO saranno presenti sul territorio per fornire informazioni, sensibilizzare la popolazione, raccogliere le dichiarazioni di volontà alla donazione e donare una rosa simbolica, emblema di speranza e rinascita: il segno concreto che da una vita spezzata un’altra può rifiorire. Le offerte raccolte durante l’iniziativa contribuiranno a sostenere le attività associative e le future campagne di sensibilizzazione, con l’obiettivo di diffondere sempre più anche in Molise la cultura della donazione e della solidarietà.

Di seguito i punti in cui sarà possibile incontrare i volontari AIDO: ISERNIA: Sabato 9 maggio

• Supermercato Tigre Domenica 10 maggio

• Piazza Giustino d’Uva – Santa Maria Assunta

• Piazza Andrea d’Isernia – Cattedrale San Pietro Apostolo

• Piazza Achille Palmerini – Chiesa San Giuseppe Lavoratore (San Lazzaro) VENAFRO:

• Corso Campano, altezza Farmacia del Corso MACCHIAGODENA:

• Piazza O. De Salvio

• Via Principe Umberto L’AIDO invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere un’iniziativa che promuove i valori della solidarietà, della consapevolezza e del dono come espressione concreta di cittadinanza attiva e vicinanza verso chi soffre. Isernia 06.05.2026