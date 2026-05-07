San Salvo, finanziamento da 2,5 milioni per la riqualificazione del centro storico

L’Amministrazione comunale di San Salvo comunica l’ottenimento di un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione del centro storico, nell’area di “Via Roma”, tratto via Cavour – primo lotto.

L’intervento, progettato dall’architetto Davide Longhi con fondi progettazione, prevede interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, del decoro urbano e della fruibilità degli spazi pubblici, con la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della città. Con questo finanziamento salgono a circa 6,5 milioni di euro le risorse complessivamente ottenute e programmate per il centro storico. Il progetto rientra nel programma di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione comunale, in continuità con il lavoro amministrativo portato avanti negli anni precedenti dall’allora sindaco Tiziana Magnacca, e comprende anche i nuovi parcheggi di piazza Artese e ulteriori interventi di riqualificazione urbana.

L’Amministrazione comunale seguirà le fasi operative necessarie per l’avvio dei lavori e la realizzazione dell’opera. “Si tratta di un risultato storico e di grande importanza per la nostra comunità”, dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis. “Questo finanziamento ci permetterà di restituire decoro, sicurezza e nuove opportunità di sviluppo a una delle aree più significative della città. Il fatto di aver già ottenuto complessivamente circa 6,5 milioni di euro per il centro storico dimostra la concretezza e la qualità del lavoro svolto”.

“È un intervento molto atteso che punta a rendere il centro storico più vivibile, sicuro e attrattivo per cittadini, attività commerciali e visitatori”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Marinelli. “Questo finanziamento conferma la qualità della programmazione messa in campo negli anni e la continuità di un percorso amministrativo costruito nel tempo per la valorizzazione del centro cittadino”.