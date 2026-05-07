Gdf, Scuola Ispettori e Sovrintendenti: al via la manifestazione podistica “Mille Miglia delle Fiamme Gialle”

Sarà il Sindaco della città dell’Aquila, Dott. Pierluigi Biondi, a dare lo start lunedì 11 maggio 2026, alle ore 10:00, alla manifestazione podistica “Mille Miglia delle Fiamme Gialle”, che si svolgerà per sei giorni, senza interruzioni, sulla pista di atletica della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Si tratta di un evento sportivo e benefico, consistente nel completamento collettivo di n. 1000 miglia, articolate in mille frazioni consecutive.

Parteciperanno, oltre agli allievi marescialli della Scuola, rappresentative degli altri Istituti di istruzione della Guardia di Finanza, nonché Finanzieri provenienti da tutto il territorio nazionale, atleti ed ex atleti dei Gruppi Sportivi “Fiamme Gialle”.

All’iniziativa, che è stata inserita nel calendario ufficiale degli eventi di “L’Aquila Capitale della Cultura 2026”, è affiancata anche una gara di solidarietà a beneficio dell’Associazione “L’Aquila per la Vita”.