109Âª edizione del Giro dâ€™Italia: riunito in Prefettura il Comitato provinciale per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica



In vista dell'atteso passaggio nel territorio pentro del Giro dâ€™Italia 2026, la macchina organizzativa provinciale Ã¨ ufficialmente entrata nel vivo.

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha presieduto in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata interamente alla definizione della complessa architettura di sicurezza che accompagnerÃ la carovana rosa.

Allâ€™incontro hanno preso parte i vertici delle Forze dellâ€™Ordine, i rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati dalla tappa, oltre ai referenti di RCS Sport Spa e ai tecnici di ANAS, 118 e del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro.

Il tavolo di lavoro ha permesso di delineare le prime e fondamentali linee guida per garantire che la manifestazione si svolga in una cornice di assoluta serenitÃ , bilanciando lâ€™entusiasmo sportivo con la necessitÃ di contenere al minimo i disagi per la cittadinanza. Particolare attenzione Ã¨ stata rivolta all'analisi del tracciato, con un esame minuzioso delle criticitÃ legate alla viabilitÃ , alla gestione degli incroci e ai numerosi accessi che punteggiano il percorso degli atleti. Per definire nel dettaglio ogni singolo servizio di ordine pubblico, la Questura di Isernia convocherÃ nei prossimi giorni un apposito Tavolo Tecnico che tradurrÃ le direttive odierne in piani operativi capillari.

Tra i temi piÃ¹ delicati affrontati durante la riunione spicca la gestione del pubblico e la sicurezza degli spettatori, unitamente alla necessitÃ di armonizzare gli orari della competizione con le esigenze della vita quotidiana, a partire dal mondo della scuola. Proprio su questo fronte, i Sindaci dei Comuni coinvolti hanno avviato una riflessione sulla possibile sospensione delle attivitÃ didattiche; una decisione che sarÃ assunta attraverso un dialogo costante con i Dirigenti scolastici e lâ€™Ufficio Scolastico Regionale per evitare ogni potenziale interferenza tra il passaggio della corsa e lâ€™uscita degli studenti.

Prefettura