SI PARTE! La Gloriosa Olympia pronta per il torneo nazionale “Generazione S” a Riccione

È finalmente arrivato il grande giorno. I ragazzi del settore giovanile della Gloriosa Olympia partiranno sabato mattina alla volta di Riccione per partecipare al torneo nazionale “Generazione S”, prestigiosa manifestazione organizzata dal Sassuolo Calcio, società alla quale l’Olympia è affiliata ormai da tre anni attraverso l’omonimo progetto sportivo.

A rappresentare i colori agnonesi saranno due gruppi del vivaio rossoblù: la categoria Esordienti misti 2013-2014, composta da 16 ragazzi, e la categoria Pulcini 2015-2016, con 14 giovani atleti pronti a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dello sport, della crescita e della condivisione.

Al seguito della squadra ci saranno anche numerosi genitori, circa 30 persone, desiderosi di accompagnare i propri figli in questa bellissima avventura fatta di calcio genuino, integrazione e socializzazione con realtà provenienti da tutta Italia.

I Pulcini sono stati inseriti nel girone A insieme a squadre di Emilia Romagna, Marche e Campania. Il debutto è fissato per le ore 10.00 presso lo stadio di Riccione contro il Riccione Calcio, con gare articolate in due tempi da 15 minuti.

Gli Esordienti, invece, faranno parte del girone F con formazioni provenienti da Emilia Romagna, Lombardia e Marche. La prima sfida sarà alle ore 10.40 contro la Forsempronese, anche in questo caso con due tempi da 15 minuti.

«Sarà una nuova e bellissima esperienza non solo per i ragazzi, ma anche per noi dirigenti, mister e genitori. Vivremo due giorni intensi, perché essere ospiti di una società di Serie A non capita tutti i giorni», ha dichiarato Fernando Sica, dirigente responsabile della spedizione Olympia.

A guidare le due squadre saranno i mister Gabriele Suriano per gli Esordienti e Ferdinando Giordano per i Pulcini. Fondamentale anche il contributo organizzativo di Giancarlo Ciolfi, Fausto Cimmino e Francesco Lonastro, sempre presenti nel sostenere e promuovere queste importanti iniziative dedicate ai giovani.

La comitiva agnonese sarà accolta dai dirigenti del Sassuolo che daranno il benvenuto a tutti i partecipanti. Per favorire ulteriormente la socializzazione tra le società presenti, il club neroverde offrirà il pranzo all’interno dello stadio a oltre 300 persone tra ragazzi, tecnici e dirigenti.

La manifestazione proseguirà anche nella giornata di domenica, quando si svolgerà la cerimonia finale con la premiazione di tutte le squadre partecipanti e dei giovani atleti protagonisti di questa splendida esperienza sportiva.