Polisportiva Pegasus di Trivento: tutto pronto per il 23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina

La ASD Polisportiva Pegasus ricorda l’appuntamento con la gara di tiro con l’arco di campagna su 24 piazzole denominata “23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina”, in programma domenica 10 maggio 2026 a Trivento, in contrada Maiella (zona Caruscia). La manifestazione sarà valida anche come Campionato Regionale di specialità.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del CONI Molise e dell’ASMES – Comitato Provinciale di Campobasso. Nel corso della giornata sarà inoltre organizzato un open day dedicato a chi desidera avvicinarsi alla disciplina del tiro con l’arco, iniziativa patrocinata dalla PGS Comitato Regionale Molise. Il programma della giornata prevede il raduno degli arcieri alle ore 9:30, mentre le chiamate delle pattuglie e l’inizio della gara sono fissati per le ore 10:30. Saranno circa 50 gli arcieri presenti sul campo gara, provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Umbria e Lazio, a conferma dell’importanza dell’evento nel panorama del tiro con l’arco di campagna del centro-sud Italia. La gara è dedicata alla memoria di Fierro Mariannina, che con la disponibilità del proprio terreno ha reso possibile negli anni lo svolgimento della competizione, offrendo alla società la possibilità di allenarsi e di ampliare il percorso nel bosco destinato alla gara.



La Pegasus rinnova così il proprio impegno nella promozione del tiro con l’arco e dello sport all’aria aperta, valorizzando il territorio e creando occasioni di incontro tra atleti e appassionati provenienti da diverse regioni italiane.