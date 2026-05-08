Giornata dellâ€™Europa, a Campobasso il confronto del PD Medio Molise sugli Stati Uniti dâ€™Europa

In occasione del 9 maggio, data simbolo dellâ€™integrazione europea, il PD Medio Molise promuove a Campobasso un momento di confronto pubblico dedicato al ruolo degli enti locali nella prospettiva degli Stati Uniti dâ€™Europa. Lâ€™incontro si terrÃ sabato 9 maggio alle 17:30 presso lo spazio Out Park di Villa De Capoa, con interventi di accademici, giornalisti ed esponenti istituzionali:

"In occasione della Giornata dell'Europa, la Federazione PD Medio Molise rinnova l'invito alla cittadinanza e agli organi di informazione per il dibattito: "Il ruolo degli Enti Locali nella prospettiva degli Stati Uniti d'Europa", che si terrÃ domani, sabato 9 maggio 2026, alle ore 17:30, presso lo spazio Out Park di Villa De Capoa. Il 9 maggio non Ã¨ una ricorrenza formale, ma il cuore pulsante della nostra identitÃ comune. Ricordiamo oggi la Dichiarazione Schuman del 1950, l'atto di coraggio politico che diede il via all'integrazione europea, poi suggellata dai Trattati di Roma. In un momento storico segnato da spinte accentratrici, rivendichiamo lo spirito dei padri fondatori: un'Europa che non sia solo burocrazia, ma una federazione di popoli e territori. L'incontro, introdotto da Gustavo De Francesco (Presidente PD Medio Molise) e moderato da Salvatore Tronca (Segretario Federazione), vedrÃ i contributi di Isaia Sales (saggista e accademico) per un'analisi profonda sulle radici civili e politiche del Mezzogiorno in Europa, di Pietro Spirito: giornalista e scrittore, per raccontare le sfide della modernitÃ e dello sviluppo e di Giovanni Di Stasi: giÃ Presidente della Regione Molise e del Congresso del Consiglio d'Europa, voce autorevole sul legame tra autonomie locali e istituzioni continentali. Il dibattito si concluderÃ con un momento di confronto aperto. La stampa Ã¨ invitata a partecipare"

Salvatore Tronca Segretario della Federazione Molise del Partito Democraticoo-