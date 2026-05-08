Sicurezza sulle spiagge, ecco l’ordinanza 2026 della Capitaneria di Termoli: obbligo di salvataggio e nuove regole per il litorale

TERMOLI. Dalla presenza obbligatoria degli assistenti bagnanti ai nuovi obblighi per stabilimenti e spiagge libere, passando per i divieti in mare, i corridoi di lancio e le regole per la pesca lungo la costa: la Capitaneria di porto di Termoli ha emanato l’ordinanza di sicurezza balneare 2026 che disciplinerà tutta la stagione estiva lungo il litorale molisano e alle Isole Tremiti. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/O/Ordinanza-di-Sicurezza-Balneare-2026.pdf

Il provvedimento, firmato dal comandante Giuseppe Panico, riguarda i territori costieri di Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia e l’arcipelago delle Tremiti e punta a rafforzare la sicurezza dei bagnanti e la tutela della navigazione durante i mesi estivi.

Tra le novità principali c’è la conferma dell’obbligo di assicurare il servizio di salvamento dal 22 maggio al 13 settembre 2026, ogni giorno dalle ore 9 alle 19. L’obbligo riguarda stabilimenti balneari, strutture turistico-ricettive con servizi da spiaggia e attività che mettono a disposizione attrezzature balneari anche gratuitamente.

L’ordinanza stabilisce che dovrà esserci almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare, con relative dotazioni obbligatorie: pattino di salvataggio rosso o arancione con scritta “Salvataggio”, rescue can, pinne, salvagenti, binocolo e attrezzature di primo soccorso. Previsto anche l’utilizzo di moto d’acqua per il salvataggio, ma solo a precise condizioni e con personale abilitato.

Grande attenzione anche alle spiagge libere. I Comuni costieri dovranno garantire il servizio di salvamento oppure, nei tratti dove non sarà possibile assicurarlo, installare cartelli ben visibili con la scritta: «Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio». La comunicazione preventiva alla Capitaneria dovrà arrivare entro il 15 maggio.



