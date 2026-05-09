Salcito, auto si ribalta sulla SS 650: due feriti trasportati al Cardarelli

Incidente stradale nelle prime ore di oggi sulla SS 650, in territorio di Salcito. Intorno alle 3 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso Ã¨ intervenuta dopo che unâ€™autovettura, con due persone a bordo, Ã¨ finita contro un pilone di un cavalcavia.

In seguito allâ€™impatto, il veicolo si Ã¨ ribaltato terminando la corsa al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castropignano e il personale del 118 di Trivento. I due occupanti dellâ€™auto sono stati soccorsi e, dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, trasportati al Pronto soccorso dellâ€™ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il tratto della SS 650 Ã¨ rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dellâ€™area e la successiva rimozione del veicolo.