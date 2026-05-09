Agnone: Un Futuro che Nasce dalla Terra

Candidato: Raffaele Masciotra | Lista: Nuovo Sogno Agnonese

Agnone non Ã¨ solo un luogo, Ã¨ una comunitÃ che vive di agricoltura, tradizioni e natura. Abbiamo lavorato per dare risposte concrete a chi ogni giorno investe nel nostro territorio, migliorando la viabilitÃ e proteggendo il nostro immenso patrimonio forestale.

Le Nostre Azioni Concreate

Agricoltura e Lavoro: Sostegno diretto al comparto lattiero-caseario e ascolto costante delle aziende locali per risolvere le difficoltÃ quotidiane.

ViabilitÃ Rurale: Interventi mirati su strade fondamentali per il lavoro e la sicurezza, tra cui:

Zarlenga, Vallone del Cerro, Collevucci-Vastogirardi.

Messa in sicurezza dei tratti Petronero-Forapecora e Passo della Regina.

Sistemazione della strada presso la chiesa di Sant'Onofrio.

Ambiente e Foreste: * Istituzione dell'Associazione delle Foreste di Montagna.

Ottenimento di un finanziamento di â‚¬200.000.

Creazione del Consorzio Forestale dell'Alto Molise per una gestione sostenibile e innovativa (crediti di carbonio).

Tradizioni: Valorizzazione dei nostri "Riti del Fuoco", cuore pulsante della nostra identitÃ .

PerchÃ© votare Raffaele Masciotra?

"Voglio continuare a impegnarmi a favore di tutte le persone che credono e investono in questo territorio. Con serietÃ , presenza e visione, costruiamo insieme il futuro di Agnone."

? Segna la data!

Il 24 e 25 maggio, scegli la concretezza. Scegli il territorio.

Vota NUOVO SOGNO AGNONESE Vota Raffaele Masciotra