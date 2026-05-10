Italian Rescue Training, i Vigili del Fuoco molisani tra le 20 squadre da tutta Italia

Unâ€™iniziativa svolta il 6 e 7 maggio presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM), in cui 20 squadre VV.F. si sono confrontate sulle tecniche di decarcerazione ed estricazione su scenari reali, in condizioni poco confortevoli che riflettono le effettive criticitÃ operative negli interventi stradali.







A questa manifestazione ha partecipato anche una delegazione del Molise: 7 Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e di Isernia hanno avuto modo di perfezionare le tecniche di salvataggio e messa in sicurezza dei feriti per garantire alla popolazione una risposta operativa sempre piÃ¹ efficace.

AttivitÃ di addestramento come queste mettono sempre piÃ¹ in risalto gli elevati standard di sicurezza che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.