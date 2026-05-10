Agnone, confronto pubblico tra i candidati sindaco: idee, programmi e visioni per il futuro della cittÃ 

MercoledÃ¬ 20 maggio alle ore 18:30, in Piazza Giovanni Paolo II, si terrÃ lâ€™incontro pubblico con i candidati sindaco di Agnone, un appuntamento atteso dalla cittadinanza che offrirÃ un momento di confronto aperto sui temi principali che riguardano il presente e il futuro del territorio.

A partecipare saranno il sindaco uscente Daniele Saia, espressione della lista Nuovo Sogno Agnonese, e Marco Cacciavillani, candidato sostenuto dalla lista Agnone al Futuro.

Lâ€™iniziativa, moderata dai giornalisti Vittorio Labanca direttore Eco dell'alto Molise e Alto Vastese, Viviana Pizzi Direttrice telematico Controvento, Maurizio D'Ottavio giornalista Telemolise, Maria Carosella direttrice telematico Altomolise.net, rappresenterÃ unâ€™occasione importante per approfondire programmi amministrativi, prioritÃ politiche e prospettive di sviluppo della cittÃ , in una fase particolarmente delicata per il territorio altomolisano.

Al centro del dibattito ci saranno con ogni probabilitÃ temi come:

Il rilancio economico e commerciale di Agnone;

La tutela dei servizi essenziali, dalla sanitÃ alla scuola;

Il contrasto allo spopolamento e il sostegno ai giovani;

Il turismo, la valorizzazione del centro storico e delle tradizioni locali;

Infrastrutture, viabilitÃ e manutenzione urbana;

Il rapporto con le frazioni e le aree interne;

La capacitÃ di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei.

In un momento storico in cui le comunitÃ delle aree interne affrontano sfide importanti, il dialogo pubblico e la partecipazione restano strumenti fondamentali per costruire il futuro del territorio.

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