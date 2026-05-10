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Agnone, confronto pubblico tra i candidati sindaco: idee, programmi e visioni per il futuro della cittÃ 

AttualitÃ 
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MercoledÃ¬ 20 maggio alle ore 18:30, in Piazza Giovanni Paolo II, si terrÃ  lâ€™incontro pubblico con i candidati sindaco di Agnone, un appuntamento atteso dalla cittadinanza che offrirÃ  un momento di confronto aperto sui temi principali che riguardano il presente e il futuro del territorio.

A partecipare saranno il sindaco uscente Daniele Saia, espressione della lista Nuovo Sogno Agnonese, e Marco Cacciavillani, candidato sostenuto dalla lista Agnone al Futuro.

Lâ€™iniziativa, moderata dai giornalisti Vittorio Labanca direttore Eco dell'alto Molise e Alto Vastese, Viviana Pizzi Direttrice telematico Controvento, Maurizio D'Ottavio giornalista Telemolise, Maria Carosella direttrice  telematico Altomolise.net, rappresenterÃ  unâ€™occasione importante per approfondire programmi amministrativi, prioritÃ  politiche e prospettive di sviluppo della cittÃ , in una fase particolarmente delicata per il territorio altomolisano.

Al centro del dibattito ci saranno con ogni probabilitÃ  temi come:

Il rilancio economico e commerciale di Agnone;
 La tutela dei servizi essenziali, dalla sanitÃ  alla scuola;
 Il contrasto allo spopolamento e il sostegno ai giovani;
 Il turismo, la valorizzazione del centro storico e delle tradizioni locali;
 Infrastrutture, viabilitÃ  e manutenzione urbana;
Il rapporto con le frazioni e le aree interne;
 La capacitÃ  di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei.

 In un momento storico in cui le comunitÃ  delle aree interne affrontano sfide importanti, il dialogo pubblico e la partecipazione restano strumenti fondamentali per costruire il futuro del territorio.

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