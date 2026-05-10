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Roccamandolfi, persona soccorsa lungo un sentiero: intervento dei Vigili del Fuoco

Attualità
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Intervento di soccorso nel territorio di Roccamandolfi per una persona caduta lungo un sentiero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Isernia con tre mezzi e personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso), supportati dall’UCL, l’Unità di Comando Avanzato.

Alle operazioni hanno preso parte anche il Soccorso Alpino, i Carabinieri Forestali e il personale sanitario del 118.

La persona è stata raggiunta, recuperata in sicurezza e successivamente affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso.

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