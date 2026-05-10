“Passeggiando fra le Campane”: ad Agnone un reading poetico tra rintocchi, storia e cultura

La magia delle campane, il fascino della poesia e la suggestione di uno dei luoghi simbolo di Agnone si incontrano in “Passeggiando fra le Campane – tra rintocchi e poesia”, il reading poetico in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 17:30 presso il Museo della Fonderia delle Campane Marinelli.

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento di IPLAC, della Pontificia Fonderia Marinelli, del CSAM e del Comune di Agnone, si propone come un momento di incontro tra arte, tradizione e memoria, all’interno di uno dei siti più rappresentativi dell’identità culturale dell’Alto Molise.

La storica Fonderia Marinelli, custode di una tradizione secolare conosciuta in tutto il mondo, farà da scenario a un evento che unirà parole, emozioni e sonorità in un’atmosfera unica, immersa tra bronzi, rintocchi e storia.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali di Daniele Saia, presidente della Provincia e sindaco di Agnone, di Armando Marinelli per la Pontificia Fonderia Marinelli, di Maria Rizzi, presidente IPLAC, e di Ida Cimmino, presidente CSAM.

L’introduzione sarà affidata a Maria Rizzi, Francesco Paolo Tanzj e Pasquale Marinelli, mentre la conduzione dell’evento sarà curata da Bruno Cerimele.

Protagonisti della serata saranno i poeti Sandro Angelucci, Franco Campegianni, Massimo Chiacchiararelli, Gioconda Marinelli, Fabrizio Meo, Maria Stella Rossi, Francesco Paolo Tanzj e Fabio Tirone, che accompagneranno il pubblico in un percorso letterario capace di intrecciare poesia, spiritualità e territorio.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza sarà la presenza di Tonino Delli Quadri “alle campane”, elemento che contribuirà a rendere ancora più evocativo il dialogo tra parola poetica e suono.

L’evento rappresenta un’importante occasione culturale per la comunità agnonese e per tutti gli appassionati di poesia, storia e tradizioni locali, valorizzando ancora una volta il patrimonio materiale e immateriale custodito dalla storica Fonderia Marinelli.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0865 78235 oppure scrivere a info@campanemarinelli.com.