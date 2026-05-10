Welfare, al via la nuova organizzazione degli Ambiti sociali in Molise: lunedÃ¬ il confronto con gli stakeholder

Con la costituzione dei nuovi Ambiti territoriali sociali, la riforma delle Politiche sociali â€“ prevista dal Piano sanitario regionale 2025-2027 e dal Piano regionale di contrasto alla povertÃ , approvato con deliberazione n. 34 del Consiglio regionale nel mese di giugno â€“ entra nella fase operativa che porterÃ alla piena attuazione degli obiettivi fissati. Per un confronto su procedure, aspettative e risultati attesi, lunedÃ¬ 11 maggio, alle ore 14.30, presso la sala del Parlamentino della Giunta regionale in via Genova a Campobasso, si terrÃ un primo incontro con gli stakeholder. Sono stati coinvolti lâ€™Asrem, le amministrazioni comunali, i tre Ambiti territoriali sociali del Molise, gli ordini professionali e le associazioni del Terzo Settore. "Con lâ€™avvio operativo dei nuovi Ambiti territoriali sociali compiamo un passo decisivo verso un sistema di welfare piÃ¹ moderno, efficiente e vicino ai cittadini. La riforma delle Politiche sociali che la Regione Molise ha voluto mettere in campo punta a garantire servizi uniformi, integrazione tra sociale e sanitario e una maggiore capacitÃ di risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Ãˆ un cambiamento importante, costruito nel rispetto delle indicazioni nazionali ma soprattutto sulle esigenze reali del nostro territorio. Il confronto con tutti gli attori coinvolti sarÃ fondamentale per tradurre gli obiettivi del Piano sociale regionale in azioni concrete, efficaci e durature", il commento del Presidente Francesco Roberti. Lâ€™incontro avrÃ come obiettivo la condivisione del cronoprogramma delle azioni da intraprendere a seguito dellâ€™adozione del Piano sociale regionale e della presa dâ€™atto dellâ€™effettiva costituzione dei tre Ambiti sociali regionali, oggi pienamente operativi.

"Il Piano sociale regionale approvato dal Consiglio regionale â€“ ricorda la consigliera delegata al Welfare, Stefania Passarelli â€“ recepisce per la prima volta i LEPS, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali. Per il loro raggiungimento, il Governo ha invitato le Regioni, titolari della programmazione, a far coincidere gli ATS con i Distretti sanitari e i Centri per lâ€™impiego, al fine di favorire lâ€™integrazione tra i sistemi sociale, sanitario, formativo e occupazionale. Il nuovo PSR â€“ prosegue la consigliera Passarelli â€“ ridefinisce in modo coerente con gli obiettivi la figura del coordinatore e consente assunzioni a tempo pieno e indeterminato per i professionisti del sociale. Introduce, inoltre, uniformitÃ nelle procedure di accesso, valutazione e presa in carico, garantendo paritÃ di trattamento per tutti i cittadini del Molise, indipendentemente dal comune di residenza. La riforma promuove anche un utilizzo efficiente delle economie di scala generate dallâ€™organizzazione degli Ambiti, in particolare per quanto riguarda i costi degli affidamenti dei servizi e dellâ€™Ufficio di Piano. Risparmi che non intaccano il principio di prossimitÃ : nel PSR 2025-2027 e nei Piani sociali di zona, giÃ valutati e validati dalla Regione Molise, sono infatti previsti target specifici a tutela e rafforzamento di questo principio. Si tratta di una riforma in linea con le indicazioni nazionali, ma al tempo stesso calibrata sulla realtÃ sociale del Molise, per rispondere in modo piÃ¹ efficace ai bisogni della popolazione". Lâ€™incontro rappresenterÃ , dunque, un momento fondamentale per allineare visione, strumenti operativi e responsabilitÃ per unâ€™attuazione efficace della riforma.