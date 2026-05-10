Olympia travolge l’Aurora Alto Casertano: poker granata nei playoff

Grande prestazione dei ragazzi di mister Farrocco: la gloriosa Olympia conquista una brillante vittoria nei playoff superando con un netto 4-0 l’Aurora Alto Casertano sul campo di Pietramelara.

Una gara praticamente dominata dai granata, scesi in campo con grande determinazione e capaci di aggredire subito gli avversari. A sbloccare il match è stato il talentuoso D’Angelo, seguito dal raddoppio firmato dal bomber Bainotto. Lo stesso attaccante, a un minuto dalla fine del primo tempo, ha trovato anche la rete del 3-0 indirizzando definitivamente la partita.

Nella ripresa l’Aurora ha provato a reagire, ma l’Olympia si è dimostrata oggi in grande condizione e ha continuato a controllare il gioco senza particolari difficoltà. A chiudere i conti ci ha pensato il capocannoniere del torneo Cardoso, autore di una splendida punizione dal limite che ha fissato il risultato sul definitivo 4-0.

Grande entusiasmo in casa Olympia per una vittoria convincente che proietta ora la squadra verso la prossima sfida playoff contro il Piedimonte Matese, secondo classificato in campionato, nella finale che promette spettacolo.

Intanto arrivano anche i complimenti dal settore giovanile del Sassuolo, dove i ragazzi dell’Olympia stanno partecipando al torneo nazionale “Generazione S”, distinguendosi per partecipazione, sportività e qualità tecnica.