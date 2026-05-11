Trivento, i risultati del 23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina

Si è svolto ieri a Trivento il “23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina”, gara di tiro con l’arco di campagna su 24 piazzole organizzata dalla ASD Polisportiva Pegasus e valida anche come Campionato Regionale Tiro di Campagna 2026.
Alla manifestazione hanno preso parte circa 50 arcieri provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Umbria e Lazio. Nel corso della giornata si è svolto anche un open day dedicato a chi ha voluto avvicinarsi alla disciplina del tiro con l’arco. L’evento, patrocinato dal CONI Molise, dall’ASMES – Comitato Provinciale di Campobasso e dalla PGS Comitato Regionale Molise, è stato dedicato alla memoria di Fierro Mariannina, che negli anni ha messo a disposizione il terreno sul quale tuttora si sviluppa il percorso di gara nel bosco.
Di seguito i risultati della competizione.
Arco Ricurvo – Senior Maschile
1. Manuel Florio – ASD Polisportiva Pegasus – 312
2. Antonio Giuseppe D’Agata – ASD Arcieri del Mare – 293
3. Saverio Curci – ASD Arcieri Somnii – 249
4. Giuseppe Iorio – ASD Arcieri del Molise – 218
Arco Ricurvo – Master Maschile
1. Dino De Lucia – Arco Club Capri ASD – 284
2. Roberto Pietrantonio – ASD Arcieri del Mare – 275
3. Maurizio Giustini – ASD Arcieri Sanniti – 234
Arco Ricurvo – Master Femminile
1. Nicoletta Di Matteo – ASD Arcieri delle Torri – 224
2. Giuseppina Cristina De Blasis – ASD Arcieri Sanniti – 145
Arco Ricurvo – Giovanissimi Maschile
1. Remo Di Mario – ASD Arcieri del Molise – 154
Arco Compound – Senior Maschile
1. Domenico Del Castello – ASD Polisportiva Pegasus – 371
2. Giulio Pisani Filiasi – ASD Arcieri del Molise – 364
3. Benedetto Parisi – ASD Polisportiva Pegasus – 357
Arco Compound – Master Maschile
1. Alfonso Mattiucci – ASD Arcieri delle Torri – 383
2. Maurizio Flocco – ASD Arcieri del Mare – 358
3. Nicola Tango – ASD Arcieri Anxanon – 338
4. Nicola D’Argenio – Arcieri del Sud – 333
5. Luigi Villani – ASD Arcieri Lupi d’Abruzzo – 319
6. Massimiliano Solvino – Arcieri Città della Pieve Barbacane – 283
7. Roberto Piatto – ASD Arcieri del Molise – 262
Arco Compound – Master Femminile
1. Patrizia Corrente – ASD Arcieri delle Torri – 358
Arco Compound – Ragazzi Femminile
1. Jessica Kaur – ASD Polisportiva Pegasus – 178
2. Margherita Tango – ASD Arcieri Anxanon – 130
Arco Nudo – Senior Maschile
1. Luca Stelluto – ASD Arcieri Club Napoli – 311
2. Massimiliano Perrella – ASD Arcieri del Mare – 226
3. Antonio Ricchezza – ASD Arcieri del Mare – 217
Arco Nudo – Senior Femminile
1. Teresa D’Amario – ASD Arcieri delle Torri – 273
2. Donatella Corrado – ASD Arcieri Anxanon – 200
3. Irene Scampoli – ASD Polisportiva Pegasus – 155
4. Ramandeep Kaur – ASD Polisportiva Pegasus – 139
Arco Nudo – Master Maschile
1. Piergiovanni Mastronardi – ASD Arcieri del Tolerus – 233
2. Francesco Flaminio – ASD Arcieri Anxanon – 226
3. Guido Cannarsa – ASD Arcieri del Mare – 195
4. Peppino De Innocentis – ASD Polisportiva Pegasus – 165
5. Leonardo Antonio Pinto – ASD Arcieri dello Jonio – 164
Arco Nudo – Master Femminile
1. Paola De Bellis – ASD Arcieri del Tolerus – 256
2. Bruna Como – ASD Arcieri del Tolerus – 186
3. Donata Fonseca – ASD Arcieri Anxanon – 182
4. Emilia Solvino – Arcieri Città della Pieve Barbacane – 177
Long Bow – Maschile
1. Arduino Orsini – ASD Arcieri Delle Due Corone – 208
2. Umberto Porretta – ASD Arcieri Delle Due Corone – 196
3. Fausto Puddu – ASD Arcieri Delle Due Corone – 185
4. Gino Luciano Vanga – ASD Arcieri del Molise – 133
5. Giuseppe Silvestri – ASD Arcieri Delle Due Corone – 67
Long Bow – Femminile
1. Gabriella Sabetta – ASD Arcieri del Molise – 198
2. Laura Marina Scanu – ASD Arcieri Delle Due Corone – 148
3. Deborah Griguoli – ASD Polisportiva Pegasus – 67
Classifiche assolute – Campionato Regionale Tiro di Campagna
Arco Ricurvo Maschile
- Oro: Manuel Florio – ASD Polisportiva Pegasus
- Argento: Antonio Giuseppe D’Agata – ASD Arcieri del Mare
- Bronzo: Giuseppe Iorio – ASD Arcieri del Molise
Arco Compound Maschile
- Oro: Benedetto Parisi – ASD Polisportiva Pegasus
- Argento: Maurizio Flocco – ASD Arcieri del Mare
- Bronzo: Domenico Del Castello – ASD Polisportiva Pegasus
Arco Nudo Maschile
- Oro: Antonio Ricchezza – ASD Arcieri del Mare
- Argento: Massimiliano Perrella – ASD Arcieri del Mare
- Bronzo: Peppino De Innocentis – ASD Polisportiva Pegasus