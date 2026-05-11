Trivento, i risultati del 23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina

Si è svolto ieri a Trivento il “23° Trofeo Madonna di Maiella – XIII Memorial Fierro Mariannina”, gara di tiro con l’arco di campagna su 24 piazzole organizzata dalla ASD Polisportiva Pegasus e valida anche come Campionato Regionale Tiro di Campagna 2026.





Alla manifestazione hanno preso parte circa 50 arcieri provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Umbria e Lazio. Nel corso della giornata si è svolto anche un open day dedicato a chi ha voluto avvicinarsi alla disciplina del tiro con l’arco. L’evento, patrocinato dal CONI Molise, dall’ASMES – Comitato Provinciale di Campobasso e dalla PGS Comitato Regionale Molise, è stato dedicato alla memoria di Fierro Mariannina, che negli anni ha messo a disposizione il terreno sul quale tuttora si sviluppa il percorso di gara nel bosco.

Di seguito i risultati della competizione.

Arco Ricurvo – Senior Maschile

1. Manuel Florio – ASD Polisportiva Pegasus – 312

2. Antonio Giuseppe D’Agata – ASD Arcieri del Mare – 293

3. Saverio Curci – ASD Arcieri Somnii – 249

4. Giuseppe Iorio – ASD Arcieri del Molise – 218

Arco Ricurvo – Master Maschile

1. Dino De Lucia – Arco Club Capri ASD – 284

2. Roberto Pietrantonio – ASD Arcieri del Mare – 275

3. Maurizio Giustini – ASD Arcieri Sanniti – 234

Arco Ricurvo – Master Femminile

1. Nicoletta Di Matteo – ASD Arcieri delle Torri – 224

2. Giuseppina Cristina De Blasis – ASD Arcieri Sanniti – 145

Arco Ricurvo – Giovanissimi Maschile

1. Remo Di Mario – ASD Arcieri del Molise – 154

Arco Compound – Senior Maschile

1. Domenico Del Castello – ASD Polisportiva Pegasus – 371

2. Giulio Pisani Filiasi – ASD Arcieri del Molise – 364

3. Benedetto Parisi – ASD Polisportiva Pegasus – 357

Arco Compound – Master Maschile

1. Alfonso Mattiucci – ASD Arcieri delle Torri – 383

2. Maurizio Flocco – ASD Arcieri del Mare – 358

3. Nicola Tango – ASD Arcieri Anxanon – 338

4. Nicola D’Argenio – Arcieri del Sud – 333

5. Luigi Villani – ASD Arcieri Lupi d’Abruzzo – 319

6. Massimiliano Solvino – Arcieri Città della Pieve Barbacane – 283

7. Roberto Piatto – ASD Arcieri del Molise – 262

Arco Compound – Master Femminile

1. Patrizia Corrente – ASD Arcieri delle Torri – 358

Arco Compound – Ragazzi Femminile

1. Jessica Kaur – ASD Polisportiva Pegasus – 178

2. Margherita Tango – ASD Arcieri Anxanon – 130



Arco Nudo – Senior Maschile

1. Luca Stelluto – ASD Arcieri Club Napoli – 311

2. Massimiliano Perrella – ASD Arcieri del Mare – 226

3. Antonio Ricchezza – ASD Arcieri del Mare – 217

Arco Nudo – Senior Femminile

1. Teresa D’Amario – ASD Arcieri delle Torri – 273

2. Donatella Corrado – ASD Arcieri Anxanon – 200

3. Irene Scampoli – ASD Polisportiva Pegasus – 155

4. Ramandeep Kaur – ASD Polisportiva Pegasus – 139

Arco Nudo – Master Maschile

1. Piergiovanni Mastronardi – ASD Arcieri del Tolerus – 233

2. Francesco Flaminio – ASD Arcieri Anxanon – 226

3. Guido Cannarsa – ASD Arcieri del Mare – 195

4. Peppino De Innocentis – ASD Polisportiva Pegasus – 165

5. Leonardo Antonio Pinto – ASD Arcieri dello Jonio – 164

Arco Nudo – Master Femminile

1. Paola De Bellis – ASD Arcieri del Tolerus – 256

2. Bruna Como – ASD Arcieri del Tolerus – 186

3. Donata Fonseca – ASD Arcieri Anxanon – 182

4. Emilia Solvino – Arcieri Città della Pieve Barbacane – 177

Long Bow – Maschile

1. Arduino Orsini – ASD Arcieri Delle Due Corone – 208

2. Umberto Porretta – ASD Arcieri Delle Due Corone – 196

3. Fausto Puddu – ASD Arcieri Delle Due Corone – 185

4. Gino Luciano Vanga – ASD Arcieri del Molise – 133

5. Giuseppe Silvestri – ASD Arcieri Delle Due Corone – 67

Long Bow – Femminile

1. Gabriella Sabetta – ASD Arcieri del Molise – 198

2. Laura Marina Scanu – ASD Arcieri Delle Due Corone – 148

3. Deborah Griguoli – ASD Polisportiva Pegasus – 67



Classifiche assolute – Campionato Regionale Tiro di Campagna

Arco Ricurvo Maschile

Oro: Manuel Florio – ASD Polisportiva Pegasus

Argento: Antonio Giuseppe D’Agata – ASD Arcieri del Mare

Bronzo: Giuseppe Iorio – ASD Arcieri del Molise

Arco Compound Maschile

Oro: Benedetto Parisi – ASD Polisportiva Pegasus

Argento: Maurizio Flocco – ASD Arcieri del Mare

Bronzo: Domenico Del Castello – ASD Polisportiva Pegasus

Arco Nudo Maschile