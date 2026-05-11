Club 500 & Auto d’Epoca Terventum: rinnovato il direttivo, al via i preparativi per il 7º Raduno “Città di Trivento”

Nel corso dell’assemblea dei soci, svoltasi sabato 9 maggio, è stato eletto il nuovo direttivo del Club 500 & Auto d’Epoca Terventum.





Il neo presidente è Angelo Mastroiacovo, tra i soci più giovani e presente nella realtà associativa sin dal 2019. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, Mariangela Fantilli, già presidente fin dalla nascita dell’associazione. Completano il direttivo Mirko Fiore, nominato segretario; Giuseppe Nicodemo, riconfermato tesoriere; e Mario Di Laudo, vicepresidente uscente, a cui è stato affidato il nuovo incarico dedicato alla comunicazione e alla gestione social.

È stata inoltre annunciata la riapertura del tesseramento, che resterà attivo fino al prossimo 31 maggio. Contestualmente, il club conferma la possibilità di iscrizione anche ai cosiddetti soci simpatizzanti, iniziativa introdotta lo scorso anno e rivolta a chi, pur non possedendo una vettura d’epoca, desidera sostenere e partecipare alle attività associative.

Grande soddisfazione anche per il successo registrato dall’ultima edizione del raduno che, il 16 agosto 2025, ha richiamato oltre 100 vetture d’epoca provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe, confermando il crescente interesse attorno alla manifestazione.

Intanto il team è già al lavoro per definire data e programma del 7º Raduno “Città di Trivento”. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti nelle prossime settimane.