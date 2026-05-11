ADMO Molise lancia l’iniziativa “Chiamaci… ti siamo vicini”: supporto concreto per anziani e persone sole

Un nuovo servizio di sostegno dedicato alle persone anziane, sole e in difficoltà. È l’iniziativa promossa da ADMO Molise dal titolo “Chiamaci… ti siamo vicini”, che sarà presentata ufficialmente venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10 presso il Responsible Research Hospital di Campobasso.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire aiuto concreto a chi affronta quotidianamente problemi sanitari, economici e organizzativi. Attraverso un canale diretto di contatto, l’associazione metterà a disposizione servizi di orientamento e assistenza pratica, tra cui:

richiesta di visite specialistiche gratuite;

ritiro e consegna di farmaci;

assistenza infermieristica domiciliare per cure a casa.

«In un momento in cui la vicinanza umana e l’accesso a informazioni corrette sono fondamentali – spiegano da ADMO Molise – vogliamo rafforzare il nostro impegno mettendo a disposizione un canale diretto di contatto, capace di fornire orientamento e possibili soluzioni». L’iniziativa punta a creare una rete di supporto sempre più capillare sul territorio, confermando il valore della solidarietà e della vicinanza alle persone più fragili.