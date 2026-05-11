Pietracupa, incidente tra due auto sulla SS 747: tre persone soccorse, nessun ferito grave

Intorno alle 18:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture lungo la SS 747, nel territorio di Pietracupa, nei pressi dell’intersezione per Trivento.

A seguito dell’impatto, una delle vetture, con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento, è finita contro il muro di recinzione di un’abitazione, ribaltandosi successivamente al centro della carreggiata. I tre occupanti dei mezzi coinvolti sono stati assistiti dal personale del 118 di Trivento. Fortunatamente, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Castropignano. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli, la circolazione è stata regolata con il senso unico alternato fino al termine dell’intervento.