Punto nascita a rischio, gli studenti scendono in piazza: Saia “La sanità va difesa oltre i numeri”

Il presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha espresso sostegno alla manifestazione degli studenti organizzata a Isernia in difesa della sanità territoriale e del punto nascita a rischio chiusura.

Saia ha dichiarato di essere stato “sinceramente commosso” dalla partecipazione dei giovani, sottolineando come il loro impegno rappresenti una richiesta chiara: poter continuare a curarsi nei propri territori, restare a vivere in Molise, costruire una famiglia e garantire nuove nascite nelle aree interne.

Nel suo intervento ha anche rivolto un appello alla politica nazionale, affermando che la sanità dovrebbe essere “svincolata dai meri calcoli numerici”, riferendosi alle regole e ai parametri che mettono a rischio servizi essenziali come il punto nascita di Agnone.