Agnone, pubblicato il bando SAI: gara aperta per i servizi di accoglienza e integrazione

Il Comune di Agnone ha pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 71 e 108, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023, per lâ€™affidamento dei servizi relativi al S.A.I. â€“ Sistema Accoglienza Integrazione. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/G/gara.pdf

Lâ€™appalto riguarda la gestione del progetto SAI del Comune altomolisano e sarÃ interamente svolto in modalitÃ telematica. Gli operatori economici interessati dovranno presentare le proprie offerte esclusivamente attraverso la piattaforma digitale ASMECOMM.

Le domande di partecipazione dovranno essere formulate e trasmesse mediante la procedura telematica disponibile sul portale ASMECOMM.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte Ã¨ fissato alle ore 12:00 del 3 giugno 2026.

La procedura rientra nellâ€™ambito delle attivitÃ finalizzate alla gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e supporto rivolti ai beneficiari del sistema SAI, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione e inclusione sociale.