Trivento celebra il centenario della tragica morte di Mons. Geremia Pascucci e di don Evaristo Pascucci

Una celebrazione religiosa e un momento di approfondimento storico per ricordare Mons. Geremia Pascucci, vescovo di Trivento dal 1923 al 1926, e il cugino don Evaristo Pascucci, nel centenario della loro tragica morte. L’iniziativa si terrà domenica 17 maggio nella Cattedrale di Trivento. Alle ore 17.30 sarà celebrata una Santa Messa solenne in suffragio degli estinti, presieduta dal vescovo Camillo Cibotti.

Al termine della funzione religiosa è prevista la presentazione della monografia “Memorie ritrovate”, pubblicazione dedicata alla figura del “Vescovo dei giovani” e del cugino don Evaristo Pascucci. Interverranno don Mario Fangio, vicario generale della Diocesi di Trivento, don Antonio Guglielmi, direttore dell’Ufficio amministrativo della Curia diocesana, oltre agli autori della pubblicazione Alessandro Vasile, Benito Di Zanna e Luigi Fagnani.

Nato a Fano (PU) nel 1882, Mons. Geremia Pascucci guidò la diocesi di Trivento dal 1923 al 1926. Durante il suo episcopato si dedicò in particolare al Seminario vescovile, promuovendo anche la realizzazione della residenza estiva di Agnone nell’ex convento di San Bernardino. Morì il 14 maggio 1926 in un tragico incidente ferroviario nei pressi di Serravezza (LU), mentre svolgeva l’incarico di Visitatore Apostolico affidatogli dalla Santa Sede.