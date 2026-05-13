Negramaro a Campobasso: concerto verso il sold out

Il concerto dei Negramaro in programma venerdì 12 giugno a Campobasso viaggia spedito verso il sold out. Sono già migliaia i biglietti venduti per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate molisana.

L’evento, organizzato dal Comune di Campobasso e che chiuderà i festeggiamenti del Festival dei Misteri, punta a rendere la grande musica accessibile a tutti grazie a un prezzo del biglietto particolarmente popolare, decisamente inferiore rispetto alle date che la band sta proponendo nel resto d’Italia.

Una scelta che sta premiando l’iniziativa e che conferma il forte entusiasmo del pubblico per il ritorno dei Negramaro in Molise. Tra la band salentina e la nostra regione infatti c’è un forte legame da sempre. Il concerto si terrà nell’area di Selvapiana. I biglietti sono disponibili on line su Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita abituali.