San Salvo, Blood Drive per la donazione del sangue nello stabilimento DENSO

Nella giornata di oggi, 13 maggio, DENSO Manufacturing Italia ha ospitato presso il proprio stabilimento di San Salvo una giornata dedicata alla donazione del sangue, confermando il proprio impegno verso la Responsabilità Sociale d’Impresa e l’attenzione alla comunità.

L’iniziativa è stata aperta ufficialmente dal Sindaco Emanuela De Nicolis, alla presenza del Presidente Francesco Monaco, a testimonianza della collaborazione tra l’azienda e il territorio e del valore dell’iniziativa per la comunità locale. Nel corso della mattinata, grazie alla presenza dell’autoemoteca posizionata all’ingresso dello stabilimento dalle ore 8 alle 12, i collaboratori di DMIT hanno avuto la possibilità di effettuare la donazione del sangue attraverso un percorso organizzato che ha previsto questionari, controlli preliminari e donazione. All’iniziativa hanno partecipato sia donatori abituali sia nuovi donatori, aderendo con senso di responsabilità e spirito di solidarietà.

L’incontro ha inoltre offerto un’occasione di condivisione e partecipazione, rafforzando valori come attenzione agli altri, solidarietà e rispetto, che fanno parte della cultura aziendale di DMIT. “Non hai ancora donato? Pensaci con la testa e con il cuore”: è l’invito rivolto dai promotori dell’iniziativa a chi desidera avvicinarsi alla donazione del sangue.