Principio dâ€™incendio nel porto di Termoli, intervento della Guardia di Finanza evita il peggio

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22:35, i militari della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Termoli hanno sventato un potenziale grave pericolo dâ€™incendio all'interno del porto di Marina San Pietro.

Durante lo svolgimento di una specifica attivitÃ di polizia economico-finanziaria, lâ€™equipaggio di una vedetta del Corpo ha notato un principio di incendio provenire da una delle colonnine elettriche del molo nord nel porticciolo turistico di Marina San Pietro, utilizzata per lâ€™alimentazione dei natanti ormeggiati.

Notata una fiamma a cui ha fatto subito seguito uno scoppio, i finanzieri sono entrati immediatamente in azione: dotati di estintore di bordo CO2, sono sbarcati sulla banchina e hanno domato le fiamme in pochi istanti, impedendo propagazione del fuoco, scongiurando danni strutturali piÃ¹ gravi e, soprattutto, salvaguardando lâ€™incolumitÃ delle imbarcazioni circostanti e degli utenti del porto.

La componente aeronavale della Guardia di Finanza assicura il costante presidio del territorio e delle acque nazionali, non solo nel contrastare i traffici illeciti ma anche nelle attivitÃ di sicurezza pubblica e soccorso a tutela della collettivitÃ .



