Giro d’Italia a Isernia, scattano le misure straordinarie per viabilità e sicurezza

Scattano le misure straordinarie per il passaggio del Giro d’Italia in provincia di Isernia. In occasione della settima tappa della corsa rosa, prevista per il 15 maggio, che interesserà il territorio di questa Provincia, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha emanato un’ordinanza – consultabile sul sito della Prefettura, unitamente alla crono-tabella della tappa – che dispone la sospensione temporanea della circolazione nei tratti stradali attraversati dalla competizione.

Il provvedimento finalizzato a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di atleti, spettatori, addetti alla vigilanza e al soccorso, interesserà i Comuni di Venafro, Pozzilli, Montaquila, Colli al Volturno, Rocchetta a Volturno, Cerro al Volturno, Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico. L'ordinanza, che fa seguito alle intese assunte in occasione della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in Prefettura lo scorso 7 maggio, prevede la chiusura al traffico a partire da due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti; la circolazione sarà riaperta dopo il passaggio dell’automezzo recante il cartello di “Fine Gara Ciclistica”. Al fine di ridurre i disagi della circolazione saranno individuati, dai competenti organi, percorsi di viabilità alternativa

. La Prefettura invita dunque gli utenti della strada a consultare preventivamente le comunicazioni diffuse dai Comuni interessati e dagli Enti gestori della mobilità, al fine di programmare gli spostamenti e limitare i disagi connessi alle temporanee limitazioni della circolazione. Isernia, 13 maggio 2026