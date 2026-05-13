Campobasso, torna “Misteri d’Autore”: il 6 giugno Grazia Di Michele e Marina Rei in piazza Vittorio Emanuele

Nel cuore di Campobasso, in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, prende vita un evento speciale capace di unire identità, tradizione e musica d’autore: “Misteri d’Autore – Edizione Estiva Speciale Corpus Domini”, in programma il 6 giugno 2026 alle ore 21.00 in piazza Vittorio Emanuele.

L’iniziativa, organizzata da Artelive APS e diretta artisticamente da Katia Lanese, realizzato grazie al Comune di Campobasso e fortemente voluto dall’Assessore alla cultura Adele Fraracci con il Patrocinio del Comune di Campobasso.





L’iniziativa si inserisce come appuntamento straordinario della rassegna “Misteri d’Autore”, ormai riconosciuta come progetto culturale stabile del territorio. Il titolo stesso dell’evento crea un ponte simbolico tra i Misteri, elemento identitario della città, e il “mistero” evocativo della parola e della canzone d’autore, dando vita a una serata pensata come omaggio alla comunità nel periodo più significativo dell’anno. A condurre la serata sarà Carla Ferrante, lasciando pieno spazio alla musica, vera protagonista dell’evento.

Una serata in due atti tra territorio e grande canzone italiana

Il programma si articolerà in due momenti distinti ma profondamente connessi.

La prima parte vedrà protagonisti cantautori molisani, già premiati nella precedente edizione della rassegna, che porteranno sul palco la vitalità e la qualità della scena locale. Accanto a loro, l’ospite Grazia Di Michele offrirà un set narrativo-musicale intenso e coinvolgente, tra brani del suo repertorio e possibili momenti di dialogo artistico con i musicisti del territorio.

La seconda parte sarà affidata al concerto di Marina Rei, che con un live di circa un’ora accompagnerà il pubblico in un crescendo emotivo, tra canzoni simbolo e momenti più intimi, trasformando la serata in un evento popolare ma di grande qualità artistica.

Questa edizione estiva non prevede premiazioni e non sostituisce l’appuntamento ufficiale di dicembre, che ospiterà la seconda edizione del Premio Misteri d’Autore. Si tratta invece di un evento autonomo e complementare, pensato per rafforzare il progetto e ampliarne il pubblico, mantenendone intatta l’identità.