Sanità, Villa Maria contro il nuovo Programma Operativo: “In sei mesi si cancella una storia di 74 anni”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Villa Maria, di Campobasso, Enrico Di Nucci, in un comunicato stampa, contesta il nuovo Programma Operatico Sanitario “che – spiega – impone alla nostra clinica una generica quanto inaspettata ridefinizione dell’offerta attraverso la riconversione della struttura verso ambiti assistenziali carenti, con conseguente revisione dell’attuale accreditamento. Il tutto da concludersi in sei mesi. In 180 giorni – continua Di Nucci – Villa Maria dovrebbe così cancellare 74 anni di storia, esperienza e professionalità che hanno consetito di diventare un punto di riferimento dell’offerta sanitaria territoriale”. Il presidente della Clinica, per rimarcare il concetto, evidenzia che nel 2025 si sono registrati 1841 ricoveri e circa 150mila prestazioni di Laboratorio Analisi in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale. “In poche righe – rimarca Di Nucci – solo per Villa Maria ci si limita a generici obblighi di riconversione senza peraltro fornire indicazioni tecniche e struturali”.

Nella nota, l’amministrazione della struttura rassicura che contnuerà a garantire la continuità operativa, l’impegno nel fornire servizi di eccellenza per migliorare la sanità pubblica e la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali.

“Verranno avviate – conclude Di Nucci – tutte le necessarie attività, anche giudiziarie, a tutela dei propri diritti e collaboratori”.

Intanto, anche in relazione alle ultime novità su Villa Maria e a diverse criticità evidenziate, l’opposizione di centrodestra in Comune a Campobasso ha chiesto la convocazione di un consiglio monotematico sul Programma Operativo Sanitario 2026-2028, alla presenza anche della struttura commissariale, dei presidenti di Giunta e consiglio regionale o loro delegati e della delegazione parlamentare.