Cinema, Cofelice: “Con il film di Riccardo Milani il Molise entra nel circuito del cineturismo”

“La mia soddisfazione è davvero grande perché finalmente anche il Molise potrà beneficiare dei vantaggi economici, occupazionali e turistici derivanti dall’attenzione delle produzioni cinematografiche e audiovisive”. Lo dichiara il consigliere regionale Fabio Cofelice, delegato al Turismo e Cultura, commentando la pubblicazione sulla piattaforma Italy for Movies di un articolo dedicato alla prossima importante produzione cinematografica del regista Riccardo Milani che verrà interamente girata in Molise: “Salute!”, il nuovo film del noto regista sarà nei cinema italiani nel prossimo periodo natalizio

“Questo significa – ha dichiarato Cofelice – che la ferma volontà di istituire, per la prima volta in Molise, la Film Commission si è rivelata una scelta non solo giusta, ma anche coraggiosa e lungimirante. Fin dall’inizio abbiamo creduto fortemente nella possibilità di costruire un percorso nuovo per la nostra regione, capace di unire cultura, promozione territoriale, turismo e sviluppo economico”. “Come ho sempre sostenuto – prosegue il delegato regionale – il cineturismo può rappresentare una delle armi vincenti per il nostro territorio; uno strumento moderno ed efficace per far conoscere il Molise e valorizzarne le enormi potenzialità. Attraverso il cinema si possono raccontare i nostri paesaggi, i borghi, le tradizioni, la storia e soprattutto l’identità autentica della nostra terra, raggiungendo un pubblico nazionale e internazionale”. Cofelice sottolinea inoltre il grande lavoro svolto negli ultimi mesi dall’Assessorato e da tutti i soggetti coinvolti nel progetto Film Commission.

“Il lavoro che questo Assessorato ha condotto, insieme a tanti professionisti e operatori del settore, oggi mette un primo tassello importante verso futuri traguardi. Il Molise deve e può diventare sempre più attrattivo per il cinema e l’audiovisivo, grazie alla straordinaria bellezza dei suoi scenari naturali, alla ricchezza della sua cultura e alle professionalità presenti sul territorio”.

“Da sempre sostengo – aggiunge Cofelice – che il Cinema non sia solamente cultura, ma anche economia e promozione territoriale. Ogni produzione cinematografica genera movimento, occupazione, presenze turistiche e ricadute concrete per strutture ricettive, ristorazione, servizi e attività commerciali. Per questo motivo l’arrivo di produzioni importanti nella nostra regione rappresenta un’opportunità strategica che va sostenuta con convinzione. “Il nuovo film di Riccardo Milani – prosegue il Consigliere regionale - ha già portato in Molise un numero notevole di presenze, tra addetti al casting, tecnici e professionisti di Our Film SpA, che stanno riempendo le strutture ricettive del territorio, ma ha anche già ottenuto risultati occupazionali importanti grazie al reperimento di comparse e di maestranze di vario genere, che l’importante casa cinematografica ha scelto di contrattualizzare tra i residenti. L’Assessorato da me guidato si è subito messo a disposizione della produzione e del regista cercando di agevolare la loro presenza nei vari comuni interessati dalle riprese, tuttavia, li ringrazio per aver voluto scommettere sulla nostra regione, investendo nella unicità del Molise.” “È certamente un punto di partenza – conclude Cofelice – ma un punto di partenza importantissimo per avviare un percorso stabile e duraturo, capace di produrre effetti positivi per tutto ciò che ruota intorno all’economia del territorio permettendo di costruire, nel tempo, una nuova immagine del Molise attraverso il linguaggio universale del cinema. La Fondazione Molise Film Commission è in fase di registrazione presso gli Uffici regionali e sarà presto operativa, ma l’interesse verso questa nuova realtà di promozione audiovisiva è già altissimo ed i risultati si stanno già concretizzando.”