Svolta per i fondi sanitari: l'emendamento per il Molise entra nel Decreto Fiscale. Stanziati i primi 18 milioni in anticipazione

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, questa mattina, mercoledì 13 maggio, a Roma, a Palazzo Chigi, ha incontrato la dottoressa Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato.

Già dal pomeriggio di martedì 12 durante la sessione di Bilancio del Consiglio Regionale del Molise, insieme al Sen. Claudio Lotito, erano iniziate le interlocuzioni telefoniche con la Dirigente per mettere a punto le misure da inserire nell'emendamento.

Questa mattina, così, l'incontro a Roma, per affrontare di persona il tema delle risorse destinate alla sanità molisana e delle modifiche normative necessarie a sostenere il percorso di rilancio del sistema sanitario regionale.

Dal confronto è stata trovata massima apertura e l’emendamento, oggi, così come confermato dall'On. Elisabetta Lancellotta, è stato inserito nel Decreto Fiscale: All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 383, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A seguito dell’adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento (18 milioni di euro). Successivamente alla positiva valutazione del Programma Operativo e del piano di cui al successivo articolo 383-bis da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti.».

b) al comma 383-bis, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

La norma non modifica l'ammontare complessivo dei 90 milioni di euro e con l'assegnazione della restante parte delle risorse che resta coerente con quanto già previsto nei provvedimenti legislativi.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurare al Molise strumenti concreti e tempi compatibili con il lavoro di riorganizzazione in corso”, ha sottolineato il presidente Roberti al termine dell’incontro.