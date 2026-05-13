Nuova linfa alle edicole molisane: approvato il Fondo regionale. Di Lucente: "Difendiamo i presÃ¬di di cultura e informazione"

CAMPOBASSO. Un passo decisivo per il sostegno all'informazione e ai piccoli comuni: il Consiglio regionale del Molise ha dato il via libera all'unanimitÃ allâ€™emendamento proposto dallâ€™Assessore Andrea Di Lucente, che istituisce ufficialmente il Fondo regionale per la valorizzazione delle edicole.

Con uno stanziamento sperimentale di 150mila euro annui per il prossimo biennio, la Regione punta a sostenere i costi di distribuzione di quotidiani e periodici, con un occhio di riguardo per le aree interne e i centri sotto i 5.000 abitanti. "Le edicole non sono solo punti vendita, ma veri presÃ¬di sociali e culturali" ha dichiarato Di Lucente, sottolineando come il provvedimento nasca da un proficuo dialogo con la Prefettura, l'Assostampa e l'Ordine dei Giornalisti per contrastare la desertificazione dei servizi nelle realtÃ piÃ¹ periferiche del Molise.

La dichiarazione dell'assessore Andrea Di Lucente:

"Sono felice di annunciare che il Consiglio regionale del Molise ha approvato allâ€™unanimitÃ il mio emendamento grazie al quale sarÃ istituito il Fondo regionale per la valorizzazione delle edicole, riconoscendole come veri presÃ¬di di informazione, cultura e servizi per le nostre comunitÃ .

Abbiamo previsto, in via sperimentale per almeno due anni, uno stanziamento annuale di 150mila euro destinato a sostenere i costi di distribuzione di quotidiani e periodici, aiutando sia le edicole giÃ operative sia eventuali nuove aperture, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne del Molise.

Questo risultato nasce da un percorso condiviso con la Prefettura di Campobasso, Assostampa Molise, Ordine dei Giornalisti, rappresentanti degli edicolanti e distributori locali, con lâ€™obiettivo di individuare una risposta concreta alle difficoltÃ del settore.

In molti territori le edicole continuano a rappresentare un punto di riferimento quotidiano non solo per lâ€™informazione, ma anche per la vita sociale delle comunitÃ . Con questo intervento vogliamo sostenere chi, con impegno e perseveranza, mantiene vivo un servizio fondamentale anche nelle realtÃ piÃ¹ periferiche.

La Regione definirÃ ora criteri e modalitÃ di assegnazione dei contributi, con particolare attenzione ai comuni sotto i 5mila abitanti o privi di altri punti vendita della stampa.

Un segnale concreto per difendere la presenza delle edicole sul territorio e il loro importante ruolo sociale e culturale.