Cercemaggiore, i Jalisse in concerto per la Festa della Madonna della Libera

A Cercemaggiore per la prossima estate sono in arrivo i Jalisse. Il concerto è in programma il prossimo 2 luglio in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Libera. L’ingresso sarà gratuito.

Il celebre duo musicale, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, porterà sul palco uno spettacolo coinvolgente tra grandi successi, emozioni e musica dal vivo. I Jalisse sono entrati nella storia della musica italiana grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”, diventato un classico della musica leggera italiana. Attivi dagli anni Novanta, i Jalisse hanno costruito negli anni un percorso artistico caratterizzato da eleganza, armonie vocali e una forte presenza scenica, partecipando a numerose trasmissioni televisive e tournée in tutta Italia. Il loro repertorio spazia tra pop melodico e canzone d’autore, riuscendo a coinvolgere pubblici di tutte le età. Il concerto del 2 luglio sarà un’occasione speciale per vivere insieme una serata di festa, musica e condivisione, all’interno delle tradizionali celebrazioni dedicate alla Madonna della Libera, momento particolarmente sentito dalla comunità locale e non solo.

I due componenti del gruppo si conoscono nel 1990 negli studi di una casa discografica. Alessandra aveva vinto numerosi concorsi musicali e Fabio faceva parte del gruppo “Vox Populi” in qualità di cantane, tastierista e cantautore. Dal 1990 al 1993 Alessandra compie una serie di apparizioni in trasmissioni televisive tra le quali “Gran Premio” condotto da Pippo Baudo. Nel 1992 Alessandra e con Fabio si ritrovano e decidono di lavorare insieme e due anni dopo formano i Jalisse che in lingua araba significa “commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica: siedi, accomodati e ascolta”. Nel 1995 partecipano a Sanremo Giovani con il brano “Vivo” piazzandosi al terzo posto della seconda serata. Nel 1996 partecipano al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con il brano “Liberami”. Nel 1997 ritornano al Festival con la canzone “Fiumi di parole” con la quale vincono il Festival di Sanremo. Nello stesso anno partecipano all’Eurofestival a Dublino arrivando al quarto posto ed esce il loro album “Il cerchio magico del mondo”. Il bel piazzamento all’Eurofestival li porta in tour all’estero, tra cui Stati Uniti, Canada, Russia, Cile e in molti altri paesi. Seguiranno 20 anni di dischi e concerti senza sosta fino al tour della prossima estate che li porterà anche in Molise, a Cercemaggiore.