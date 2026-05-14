Â Termoli conferma la Bandiera Blu anche per il 2026

La cerimonia di consegna dei vessilli si Ã¨ tenuta in mattinata a Roma presso la sede del CNR, Centro Nazionale delle Ricerche dove, per il Comune di Termoli, erano presenti l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola e il dirigente Marcello Vecchiarelli.

Per la cittÃ adriatica si tratta della quarta Bandiera Blu consecutiva, frutto di un percorso avviato con l'allora Sindaco Francesco Roberti e portato avanti dall'attuale primo cittadino Nicola Balice. Un lavoro in continuitÃ che certifica l'impegno dell'Amministrazione comunale di Termoli per le Politiche Ambientali frutto della collaborazione tra il Comune e gli operatori delsettore.

Il Meeting delle blue flags, giunto alla sua 39esima edizione, Ã¨ stato organizzato dalla Foundation for Environmental Education alla presenza del presidente della Fondazione Bandiera Blu Claudio Mazza e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Il Sindaco Nicola Balice, appresa l'ufficialitÃ della notizia, ha voluto subito commentare l'assegnazione e la conferma della Bandiera Blu per il Comune di Termoli, seconda della sua gestione, riferendo come il vessillo "Rappresenta non solo un simbolo di eccellenza ambientale, ma anche la conferma dell'impegno costante per la tutela del nostro mare, delle nostre spiagge e della qualitÃ dei servizi offerti a cittadini e visitatori. Ãˆ â€“ ha concluso il primo cittadino di Termoli - un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro svolto in questi anni dall'Amministrazione comunale insieme agli operatori turistici, alle associazioni e a tutta la comunitÃ a cui vanno i miei personali ringraziamenti. Questo traguardo Ã¨ uno stimolo per continuare a investire nella sostenibilitÃ e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Vogliamo che la nostra cittÃ possa rappresentare sempre di piÃ¹ un modello di accoglienza, qualitÃ ambientale e turismo responsabile. La Bandiera Blu Ã¨ la certificazione dei nostri sforzi".

Quest'anno sono 257 i comuni assegnatari della Bandiera Blu, 11 in piÃ¹ rispetto ai 246 del 2025, e 87 approdi turistici per complessive 525 spiagge che corrispondono all'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. TrentatrÃ© i criteri da rispettare per il decalogo dettato dalla Fee, 14 invece i nuovi ingressi nel 2026.

"La Bandiera Blu â€“ ha commentato l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola presente alla cerimonia di consegna dei vessilli - premia tutti gli sforzi che stiamo compiendo per far diventare Termoli una cittÃ all'insegna della sostenibilitÃ ambientale. Un riconoscimento per noi molto importante e per il quale voglio ringraziare la struttura del mio assessorato per il lavoro svolto unitamente al Sindaco Balice e all'amministrazione comunale e tutti gli operatori del settore. La Bandiera Blu certifica la qualitÃ delle acque del mare della nostra cittÃ e l'attenzione verso la raccolta differenziata, l'accessibilitÃ delle spiagge e i servizi offerti ai turisti. Continueremo a lavorare in questa direzione e in difesa dell'ambiente al fine di far accrescere la nostra offerta all'insegna del turismo sostenibile".