San Salvo, Bandiera Blu 2026: riconoscimento confermato ininterrottamente dal 1999

San Salvo ha ricevuto oggi a Roma il riconoscimento della Bandiera Blu 2026, confermandosi ancora una volta tra le località costiere d’eccellenza per qualità delle acque, servizi e attenzione all’ambiente.

Nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche si è svolta la cerimonia ufficiale di assegnazione delle Bandiere Blu 2026, il riconoscimento internazionale promosso dalla Foundation for Environmental Education. I risultati di quest’anno delineano un quadro in crescita rispetto al 2025. Per la 29ª volta la costa di San Salvo conquista la Bandiera Blu. Il vessillo era stato assegnato per la prima volta nel 1992 ed è stato poi confermato ininterrottamente dal 1999, a testimonianza di un percorso di tutela e valorizzazione del territorio.

Alla cerimonia di Roma l’assessore alla Manutenzione e Ambiente Tony Faga, anche a nome del sindaco Emanuela De Nicolis, ha espresso “massima soddisfazione per un risultato che premia l’impegno quotidiano dell’amministrazione e della comunità” sottolineando come il riconoscimento rafforzi “la responsabilità di continuare a investire nella cura del territorio e nella qualità dei servizi ambientali”.

Il riconoscimento conferma San Salvo tra le destinazioni balneari più virtuose dell’Adriatico.