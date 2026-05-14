Maltempo, Protezione Civile: allerta gialla su parte del Molise, previsti temporali e forti raffiche di vento

Lâ€™ampia circolazione depressionaria presente sullâ€™Europa muove impulsi perturbati verso lâ€™Italia che, tra venerdÃ¬ e sabato, porteranno ancora rovesci e temporali, localmente anche di forte intensitÃ , specialmente lungo il versante tirrenico centro peninsulare.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile dâ€™intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta lâ€™attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Lâ€™avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, venerdÃ¬ 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, venerdÃ¬ 15 maggio, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sullâ€™Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e allâ€™evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ lâ€™evolversi della situazione.