Open Day sull’ipertensione arteriosa: al Neuromed una giornata dedicata a screening e prevenzione

Martedì 19 maggio al Neuromed visite e consulti specialistici dedicati alla prevenzione dei danni che l’ipertensione arteriosa può provocare a cuore, cervello e sistema vascolare

In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli organizza per il prossimo 19 maggio un Open Day dedicato alla prevenzione e allo screening dell’ipertensione arteriosa. L’iniziativa si svolgerà presso la sede ospedaliera dell’Istituto, dalle ore 10 alle 17.

La giornata sarà dedicata a tutti gli adulti che desiderano conoscere meglio la propria pressione arteriosa e approfondire i temi della prevenzione cardiovascolare. Particolare attenzione sarà poi rivolta alle persone con familiarità per ipertensione arteriosa o per eventi cardio e cerebrovascolari, oltre ai pazienti ipertesi che desiderano una valutazione più approfondita dei possibili danni legati alla pressione elevata.

L’ipertensione arteriosa rappresenta uno dei principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Spesso può rimanere silenziosa per anni, senza sintomi evidenti, favorendo però nel tempo alterazioni a carico del cuore, del cervello, dei vasi sanguigni e di altri organi. Negli ultimi anni la ricerca ha inoltre evidenziato sempre più chiaramente il legame tra pressione arteriosa elevata, danno dei piccoli vasi cerebrali e rischio di declino cognitivo.

Nel corso dell’Open Day sarà possibile effettuare visite e consulti specialistici con i medici afferenti alle unità di Neurocardiologia e Sincope Unit del Neuromed, con percorsi orientati alla valutazione del rischio cardiovascolare e cerebrovascolare legato all’ipertensione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Neuromed nell’ambito della prevenzione cardiovascolare e dello studio dei meccanismi che collegano ipertensione, infiammazione, danno vascolare e salute del cervello. Le attività cliniche dell’Istituto sono infatti integrate con linee di ricerca che approfondiscono gli effetti della pressione elevata sul sistema cardiovascolare e nervoso, con particolare attenzione all’identificazione precoce dei segnali di danno d’organo.

“L’elevata pressione arteriosa - dice il professor Giuseppe Lembo, Professore Ordinario dell’Università Sapienza di Roma e Responsabile del Centro per l'Ipertensione Arteriosa SIIA I.R.C.C.S. Neuromed - agisce a lungo senza sintomi evidenti, ma nel corso del tempo può favorire alterazioni che coinvolgono cuore, cervello e sistema vascolare. Oggi sappiamo inoltre che l’ipertensione può influire anche sulla salute del cervello e sui processi legati al declino cognitivo. Con questa giornata il Neuromed vuole contribuire a diffondere una maggiore attenzione alla prevenzione e all’importanza di controlli periodici, fondamentali per individuare precocemente situazioni che meritano approfondimento”.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 0865.929642 dalle ore 9 alle 13.