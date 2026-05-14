Maggio Rosa 2026: nuovi screening nei consultori familiari Asrem



Vanno avanti le attivitÃ di prevenzione in Molise. I consultori familiari dellâ€™ASReM promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.

Di seguito i luoghi dove Ã¨ possibile accedere al servizio previa prenotazione:



CAMPOBASSO:

LunedÃ¬ 18 e 25 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

MercoledÃ¬ 27 e giovedÃ¬ 28 dalle ore 8,30 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TEL. 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,30

BOJANO:

MartedÃ¬ 19 e 26 dalle ore 10,30 alle 13,00

MercoledÃ¬ 27 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

PER PRENOTAZIONI 0874 752340 TUTTI I MARTEDIâ€™ E MERCOLEDIâ€™ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30

RICCIA:

LunedÃ¬ 18 e 25 dalle ore 11,00 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTI I LUNEDIâ€™ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 TEL. 0874 714312

ISERNIA:

LunedÃ¬ 18 e 25 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30

MercoledÃ¬ 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759

AGNONE:

GiovedÃ¬ 21 dalle ore 09,00 alle ore 16,00

PER PRENOTAZIONI i giovedÃ¬ nelle stesse ore chiamare Agnone 0865 722492 oppure chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759 precisando che Ã¨ per AGNONE

FROSOLONE:

MartedÃ¬ 19 dalle ore 8,30 alle 16,30

FRAZIONE ACQUEVIVE EX SCUOLA

PER PRENOTAZIONI tutti i martedÃ¬ nelle stesse ore allo 0865 722001



TERMOLI:

LunedÃ¬ 18 dalle 15,00 alle ore 17,30

MartedÃ¬ 19 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

MercoledÃ¬ 20 dalle 10,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

VenerdÃ¬ 22 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888

MONTENERO DI BISACCIA

LunedÃ¬ 18 dalle ore 10,30 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Montenero)

CASTELMAURO

VenerdÃ¬ 22 e 29 dalle ore 9,00 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Castelmauro)



LARINO:

Dal martedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle ore 10,00 alle 13,00 - il martedÃ¬ e giovedÃ¬ dalle 15,00 alle 17,00

PER PRENOTAZIONI le stesse MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL.0874 827329

LunedÃ¬ 18 e 25 mercoledÃ¬ 20 e 28 dalle ore 08,00 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL. 0874 827328

SANTA CROCE DI MAGLIANO

MercoledÃ¬ 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI NEGLI STESSI ORARI E GIORNI TEL. 0874 827853

OPPURE TUTTI I LUNEDIâ€™, MARTEDIâ€™, GIOVEDIâ€™, E VENERDIâ€™ chiamare Larino TEL. 0874 827851 precisando che ci si prenota per S. Croce



VENAFRO:

Dal 18 al 21 e dal 25 al 28 tutte le mattine dalle ore 08,30 alle 12,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,30

TEL. 0865 907851