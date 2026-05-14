Maggio Rosa 2026: nuovi screening nei consultori familiari Asrem

Vanno avanti le attivitÃ di prevenzione in Molise. I consultori familiari dellâ€™ASReM promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.
Di seguito i luoghi dove Ã¨ possibile accedere al servizio previa prenotazione:
CAMPOBASSO:
LunedÃ¬ 18 e 25 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30
MercoledÃ¬ 27 e giovedÃ¬ 28 dalle ore 8,30 alle 12,30
PER PRENOTAZIONI TEL. 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,30
BOJANO:
MartedÃ¬ 19 e 26 dalle ore 10,30 alle 13,00
MercoledÃ¬ 27 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
PER PRENOTAZIONI 0874 752340 TUTTI I MARTEDIâ€™ E MERCOLEDIâ€™ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30
RICCIA:
LunedÃ¬ 18 e 25 dalle ore 11,00 alle ore 13,30
PER PRENOTAZIONI TUTTI I LUNEDIâ€™ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 TEL. 0874 714312
ISERNIA:
LunedÃ¬ 18 e 25 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30
MercoledÃ¬ 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30
PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759
AGNONE:
GiovedÃ¬ 21 dalle ore 09,00 alle ore 16,00
PER PRENOTAZIONI i giovedÃ¬ nelle stesse ore chiamare Agnone 0865 722492 oppure chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759 precisando che Ã¨ per AGNONE
FROSOLONE:
MartedÃ¬ 19 dalle ore 8,30 alle 16,30
FRAZIONE ACQUEVIVE EX SCUOLA
PER PRENOTAZIONI tutti i martedÃ¬ nelle stesse ore allo 0865 722001
TERMOLI:
LunedÃ¬ 18 dalle 15,00 alle ore 17,30
MartedÃ¬ 19 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
MercoledÃ¬ 20 dalle 10,30 alle 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
VenerdÃ¬ 22 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888
MONTENERO DI BISACCIA
LunedÃ¬ 18 dalle ore 10,30 alle ore 16,30
PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Montenero)
CASTELMAURO
VenerdÃ¬ 22 e 29 dalle ore 9,00 alle 12,30
PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando la prenotazione per Castelmauro)
LARINO:
Dal martedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle ore 10,00 alle 13,00 - il martedÃ¬ e giovedÃ¬ dalle 15,00 alle 17,00
PER PRENOTAZIONI le stesse MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL.0874 827329
LunedÃ¬ 18 e 25 mercoledÃ¬ 20 e 28 dalle ore 08,00 alle 13,00
PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL. 0874 827328
SANTA CROCE DI MAGLIANO
MercoledÃ¬ 20 e 27 dalle ore 08,30 alle 13,00
PER PRENOTAZIONI NEGLI STESSI ORARI E GIORNI TEL. 0874 827853
OPPURE TUTTI I LUNEDIâ€™, MARTEDIâ€™, GIOVEDIâ€™, E VENERDIâ€™ chiamare Larino TEL. 0874 827851 precisando che ci si prenota per S. Croce
VENAFRO:
Dal 18 al 21 e dal 25 al 28 tutte le mattine dalle ore 08,30 alle 12,30
PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,30
TEL. 0865 907851