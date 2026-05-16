Maltempo: ancora piogge, temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese Allerta gialla in nove regioni

L'ampia saccatura che sta interessando l'Italia, nel suo veloce transito verso est, favorisce, ancora nella giornata di domani, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensitÃ , specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserÃ principalmente il Centro-Sud, soprattutto i settori tirrenici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte â€“ alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati â€“ ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 16 maggio, venti forti o di burrasca nord- occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto Ã¨ stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 maggio, allerta gialla in Umbria, Campania e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ previste sull'Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ l'evolversi della situazione.

Roma, 15 maggio 2026



