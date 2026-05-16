17 maggio, Giornata contro lâ€™omotransfobia: il Comune di Campobasso espone la bandiera arcobaleno e presenta i dati del Centro Molise LGBT

Â«La collaborazione con il Comune di Campobasso â€“ afferma Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise â€“ continua a rappresentare un segnale importante di vicinanza concreta alle persone LGBT+ del territorio. Dal 2022 il Comune di Campobasso Ã¨ ente capofila del progetto Molise LGBT, realizzato insieme alla Cooperativa Il Geco e ad Arcigay Molise, con l'obiettivo di offrire servizi di ascolto, orientamento e contrasto alle discriminazioni in tutta la regioneÂ».



Il progetto ha permesso la nascita del Centro Molise LGBT, attivo con sedi a Campobasso e Isernia e operativo cinque giorni a settimana. Una realtÃ che negli ultimi sei mesi, per fare un esempio, ha consolidato il proprio ruolo come presidio sociale e punto di riferimento per tante persone che vivono situazioni di isolamento, discriminazione o difficoltÃ legate all'orientamento sessuale e all'identitÃ di genere, registrando piÃ¹ di 50 richieste di supporto.



Â«I dati raccolti dal centro â€“ prosegue Visco â€“ mostrano con chiarezza come le persone piÃ¹ giovani siano ancora oggi tra le piÃ¹ esposte a episodi di esclusione e marginalizzazione, soprattutto nel delicato momento del coming out familiare. Oltre la metÃ delle richieste di supporto arriva infatti da under 35Â».



Particolarmente significativa anche la presenza di persone trans tra coloro che si rivolgono al servizio, un elemento che evidenzia quanto siano ancora carenti, in Molise, percorsi dedicati all'affermazione di genere e all'accompagnamento socio-sanitario. Accanto al supporto psicologico e sociale, il centro ha inoltre seguito casi - conclude Visco - che hanno richiesto assistenza legale e situazioni delicate legate a richiedenti asilo provenienti da paesi in cui le persone LGBT+ subiscono persecuzioni e gravi violazioni dei diritti umani.





Â«Se c'Ã¨ un tema che questa amministrazione ha scelto di mettere al centro della propria agenda politica Ã¨ l'inclusione - dichiara la sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte - Non Ã¨ uno slogan, ma un impegno quotidiano che si traduce nel sostegno concreto a chi vive situazioni di fragilitÃ , discriminazione o isolamento. Per questo confermo con convinzione la vicinanza e il supporto del Comune di Campobasso al progetto Molise LGBT e al Centro Molise LGBT, realtÃ che rappresentano un presidio fondamentale per i diritti e la dignitÃ delle persone.

Purtroppo, dobbiamo constatare che a livello nazionale manca ancora una legge organica capace di tutelare in modo chiaro ed efficace le persone LGBT+ da violenze e discriminazioni - continua Forte - Ãˆ una mancanza che pesa sulle istituzioni locali, spesso chiamate a colmare da sole un vuoto normativo che non dovrebbe esistere. Allo stesso tempo, esperienze come quella della Regione Puglia, che ha approvato una legge avanzata contro l'omolesbobitransfobia e l'abilismo, dimostrano che quando c'Ã¨ volontÃ politica Ã¨ possibile fare passi avanti importanti. Ãˆ un esempio che incoraggia e che mostra come le istituzioni possano e debbano assumersi la responsabilitÃ di promuovere pari diritti e pari opportunitÃ .

Come Comune di Campobasso - conclude Forte - continueremo a fare la nostra parte, sostenendo chi lavora ogni giorno per costruire una comunitÃ piÃ¹ giusta, piÃ¹ aperta e piÃ¹ sicura per tutte e tutti. L'inclusione non Ã¨ un obiettivo accessorio: Ã¨ la condizione necessaria per una societÃ coesa e realmente democratica.Â»