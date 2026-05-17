Tragedia a Castel del Giudice: due fratelli perdono la vita in un incidente sulla bretella artigianale

Ãˆ pesantissimo il bilancio dellâ€™incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente del 1985 e del 1981.

I due viaggiavano a bordo di unâ€™Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, lâ€™auto avrebbe perso aderenza ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone e Isernia, oltre ai Carabinieri.